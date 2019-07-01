Нью-Йорк, США, 1 июля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Создатель скандально-известного фильма «Комната» Томми Вайсо совместно со своим другом и коллегой Грегом Сестеро представил анимационный мультсериал SpaceWorld. Первый эпизод космических приключений вышел на YouTube-канале Octopie 30 июня 2019 года.

Цитата из а/м SpaceWorld. реж. Томми Вайсо. 2019 Космические путешественники

В новом мультфильме Вайсо озвучил космического путешественника по имени TX, а Сестеро — злодея Дрогола. В описании ролика говорится: «Вот что произойдёт, если соединить «Комнату» и «Звёздные войны». Неизвестно, появятся ли другие эпизоды SpaceWorld в дальнейшем.

Зрители положительно отреагировали на новую работу Вайсо. По их словам, у мужчины «куда лучше получается быть мультипликационным персонажем, чем живым актёром». При этом многие пользователи заявили о своём желании увидеть полноценный мультсериал SpaceWorld на Adult Swim (блок мультфильмов для взрослых на телеканале Cartoon Network).

Напомним, Томми Вайсо — это американский актёр, режиссёр и продюсер, известный созданием фильма «Комната». Его дебютный проект получил славу «худшего фильма в истории кинематографа» и обрёл статус культового. История эксцентричного мужчины, не обладающего никакими талантами, но желающего снять хорошее кино, легла в основу комедии «Горе-творец», в которой роль Вайсо исполнил актёр Джеймс Франко.