Рим, 1 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Еврокомиссия ждет от правительства Италии проекта сокращения дефицита в бюджете на 2020 год до конца текущей недели, 1−5 июля, передает Il Giornale в понедельник, 1 июля, со ссылкой на заявление комиссара по бюджетным вопросам Гюнтера Эттингера.

tiagouy Правительство Италии

Если Еврокомиссия не будет удовлетворена предложением, процедура санкций в отношении Италии также может быть запущена на текущей неделе.

В свою очередь итальянские министры, включая главу правительства Джузеппе Конте, заявили, что намерены убедить Еврокомиссию в верности своего курса, не собираются менять проект бюджета и не считают, что Италия будет подвергнута санкциям.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства. Власти Италии, в свою очередь, отмечают, что политика экономии, на которой настаивает ЕС, уже многократно доказала свою неэффективность.