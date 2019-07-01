Мурманск, 1 июля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. На Кольской флотилии Северного флота ВМФ России идет подготовка отряда кораблей, который в ходе летнего периода боевой подготовки совершит очередной поход и выполнит ряд учений по маршруту Северного морского пути.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, в состав отряда традиционно войдут два больших десантных и один большой противолодочный корабль.

Силы Кольской флотилии составляют основу арктической группировки Северного флота. Её корабли обеспечивают охрану водного района в прибрежных водах Баренцева моря, совершают походы по северным морям и в другие районы Мирового океана.

Напомним, корабли Северного флота ежегодно совершают походы в восточную часть российской Арктики с целью арктической подготовки экипажей. Первый поход состоялся в 2012 году.