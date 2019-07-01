Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Решением Нижегородского районного суда прекращено уголовное преследование скончавшегося депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарёва по нереабилитирующим обстоятельствам. ходатайство о прекращении уголовного дела подала вдова депутата Наталья Калинина.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Также решением суда снят арест на имущество Бочкарёва — квартиру и земельные участки общей стоимостью около 6,2 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Потерпевший по делу на заседании суда не присутствовал, передав через адвоката своё согласие на рассмотрение ходатайства в его отсутствие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бочкарёв, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат законодательного собрания Нижегородской области скоропостижно скончался 24 мая в больнице. Бочкареву было 47 лет.

Бочкарев был задержан 21 ноября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Позднее уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел.

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