Анкара, 1 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев в Стамбуле заявил, что тюркоязычные страны создадут свой телеканал, вещание которого будет направлено на реализацию целей Совета. Он напомнил, что Тюркский совет был создан Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном в качестве международной организации, и его деятельность насчитывает уже 10 лет. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Багдад Амреев отметил, что, помимо указанных стран, в саммитах Тюркского совета также участвовали представители Узбекистана и Туркменистана. По его словам, основополагающей целью Совета является расширение сотрудничества между странами-участницами в разных областях, включая внешнюю политику, экономику, транспорт, таможню, туризм, образование, СМИ, молодежную политику и спорт. Глава Тюркского совета подчеркнул, что Совет стремится развивать международное сотрудничество в Евразийском регионе и исламском мире, особенно в Центральной Азии и на Кавказе, делая своим приоритетом углубление отношений между тюркскими государствами. Он также добавил: «После саммита Тюркского совета, прошедшего в 2015 году в Астане, товарооборот между странами-участницами организации вырос на 22% и составил почти 10 млрд долларов. С учетом Узбекистана и Туркменистана этот показатель достигает 16−17 млрд долларов».