Москва, 1 июля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в начале недели получили поддержку после того как Россия и Саудовская Аравия решили продлить действующее соглашение по сокращению добычи нефти еще на шесть-девять месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также росту цен на нефть сопутствует решение США с Китаем не повышать пошлины ближайшие полгода, чтобы решить длительный торговый конфликт. Для мировой экономики это значит, что спрос на нефть будет сохраняться, а значит обвала цен на нефть ожидать не стоит», — считает эксперт.

Ускорение цен на текущей недели нефтяные котировки могут получить от статистики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которая будет публиковаться в вторник и среду. Тем более, что на прошлой неделе запасы резко снизились.

«Краткосрочно нефть Brent продолжает консолидироваться в узком боковике. Однако в рамках тренда, который сформировался в начале июля стоит ожидать пробоя верхней границы диапазона $66,85 за баррель и ускорения роста к отметке $70,59», — предположил Капустянский.

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