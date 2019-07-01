Анкара, 1 июля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке критически высказался о деятельности Совета Безопасности ООН: «Неправильно и несправедливо, что пять постоянных членов Совбеза ООН решают судьбу 192 стран-участниц организации».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о необходимости реформирования структуры ООН. Он, в частности, отметил: «Платформа G20 имеет более демократичную и всеобъемлющую структуру».

Турецкий лидер добавил: «Мы хотим, чтобы саммит G-20 стал более эффективной, продуктивной и мощной платформой для урегулирования глобальных проблем. Разумеется, с этим не согласятся нынешние 5 членов Совета Безопасности ООН».