Киев, 1 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Языковой вопрос не вернёт Украине неподконтрольные сейчас территории Донбасса, думать иначе — «иллюзия и заблуждение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Об этом сегодня, 1 июля, заявил депутат Верховной рады Борислав Береза, комментируя «языковые» заявления главы офиса Зеленского Андрея Богдана.

ИА REGNUM напоминает, что Богдан в интервью заявил, что лично он выступает за предоставление русскому языку статуса регионального на Донбассе, при выполнении некоторых условий. «Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос — «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», — заявил глава Офиса президента.

В этом же интервью он сказал, что если всех тотально заставить разговаривать по-украински, тогда от всей Украины вскоре останется 3 области — Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская.

«Касаемо того, что надо разрешить разговаривать на русском языке Донецкой и Луганской области, хочу сказать, что им никто никогда и не запрещал на русском разговаривать. Я в Киеве разговариваю и пишу на русском. В Киеве! И тут тоже никто не запрещает. А вот официальным языком, которым обязаны владеть представители власти и официальных органов, должен оставаться украинский язык», — комментирует Береза заявление главы офиса президента.

Также депутат заявил, что никому не стоит оставаться «в плену иллюзий и заблуждений».

«Это не только бессмысленно, но и крайне опасно. Для всей Украины», — подчеркнул Береза.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля вступит в силу т. н. «закон об украинизации», принятый Радой весной этого года и подписанный президентом Порошенко уже после проигрыша президентских выборов. В свою очередь, Зеленский ранее не раз обещал провести тщательный анализ этого закона, «чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины».