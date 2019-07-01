Грозный, 1 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Вооруженное нападение на блокпост совершено в Чечне. Инцидент произошел днем 1 июля в Ачхой-Мартановском районе, передает телеканал «Звезда».

brian.ch Автомат Калашникова (АК)

Двое вооруженных бандитов напали на силовиков. Один из них произвел подрыв закрепленного на себе взрывного устройства, передает телеканал. Был ранен один из полицейских, его госпитализировали, но спасти раненого не удалось.

Второй нападавший, открывший огонь по силовикам, скрылся, его разыскивают. По некоторым данным, имеются еще раненые среди сотрудников временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в Чечне.

В ведомстве подтвердили нападение, однако по данным источника, неизвестный сначала нанес сотруднику ВОГОиП МВД России ножевое ранение, после чего бросил гранату и был ликвидирован ответным огнем, пишет ТАСС. Отметим, что официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Чечне было совершено нападение на полицейского на одной из улиц города Грозного. Нападавший был убит, а полицейский и сотрудник Росгвардии, подоспевший ему на помощь, были ранены. Как было установлено в ходе следствия, убитым оказался 22-летний житель республики, он был связан с террористическимми организациями. Родные отказались хоронить убитого и устраивать траур по нему.