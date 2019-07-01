Сантьяго, 1 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Чили за март-май 2019 г. вырос до 7,1%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latinа со ссылкой Национальный институт статистики. Это на 0,2% выше, чем в марте, и на 0,1% выше, чем в аналогичный период 2018 г.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

При этом в Институте отметили, что количество занятых в неформальном секторе чилийской экономики возросло на 12 507 чел. (0,5%).

Также, по данным исследования, уровень безработицы среди женской части населения Чили оказался выше, чем у мужчин, — 8,2% против 6,3%.