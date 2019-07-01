Мурманск, 1 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. На площади перед аэропортом Мурманска, получившего имя Николая II, установят бюст последнего российского императора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации аэропорта.

Николай II

«Есть несколько проектов, мы их рассматриваем. Как только будет определен окончательный вариант — начнется изготовление бюста», — сообщил заместитель гендиректора аэропорта Александр Максимов.

Напомним, площадь мурманского аэропорта сейчас активно реконструируют. Все работы планируют завершить до конца года. Однако, как отметил Александр Максимов, это не означает, что бюст Николая II не сможет появиться здесь раньше, чем территорию окончательно приведут в порядок.

Будет ли отображено новое имя на вывесках аэропорта — пока не ясно. По словам Максимова, этот вопрос пока находится в стадии обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт города Мурманска по итогам конкурса «Великие имена России» обрел имя Николая II. Реакция жителей на присвоение воздушной гавани имени российского императора была неоднозначной, а региональная общественная палата потребовала отменить итоги голосования.

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