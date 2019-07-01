Киев, 1 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. «Верховная рада Украины два года отказывается принять законы о химической кастрации и создании публичного реестра педофилов». Об этом 1 июля заявил на заседании согласительного совета Рады лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Более двух лет назад мы зарегистрировали законы о химической кастрации педофилов и об открытом реестре педофилов. К сожалению, у парламента никак не дойдут руки, чтобы принять эти важные законы и остановить эпидемию сексуального насилия над детьми. Мы собрали 51 подпись. Я благодарен каждому лидеру фракции кто подписался. Еще осталось 100 подписей. Я очень надеюсь, что завтра послезавтра эти подписи будут собраны и в следующий понедельник, 8 числа, мы проведем внеочередное заседание парламента, где примем эти законы», — сказал Ляшко.

«Каждый кто надумает нападать на наших детей будет знать, что будет ответственность, что его фамилия будет известна всей стране. Каждая мать и каждый отец смогут зайти в интернет и прочитать, где живет эта тварь, которая может напасть на твоего ребенка и изнасиловать его. Они должны быть известны всей стране и не должны никого насиловать кроме самих себя», — добавил Ляшко.

По его словам, за первое полугодие 2019 года на Украине до 200 детей стали жертвами насилия.

«Проблема выходит за все имеющиеся рамки. На прошлой неделе в Украине 12 малолетних детей опять стали жертвами сексуального насилия. В общем за шесть месяцев этого года почти 200 малолетних детей стали жертвами педофилов, сексуальных нападений, издевательств и унижений», — рассказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Украине от насилия погибло более 50 детей. Полиция призывает парламент ужесточить наказания за преступления против малышей и просит одобрить законопроект о создании реестра педофилов и их химической кастрации. Петиция с похожим требованием уже набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады.