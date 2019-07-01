Лондон, 1 июля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Германии Анной-Леной Фридзам в первом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

(сс) Steven Pisano Маргарита Гаспарян

Гаспарян шесть раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и один брейк.

Во втором круге Гаспарян сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Читайте также: Стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу Уимблдона