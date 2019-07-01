Москва, 1 июля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Кружка-термос российского президента Владимира Путина не раз попадала в объективы камер. Удивительно, почему столько внимания ей уделили только сейчас, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 1 июля в беседе с журналистами.

Kremlin.ru Владимир Путин со своей кружкой во время прямой линии

Он напомнил, что этот предмет — привычный для президента, ранее в Кремле уже рассказывали о нём. Песков посоветовал «прогуглить» рассказы про кружку и пообещал повторить их, если в сети не окажется нужной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин пил из своей кружки-термоса на ужине в честь лидеров стран «Большой двадцатки» на саммите в Осаке. Белая керамическая кружка, с которой российский лидер даже отвечал на тосты своих коллег, привлекла внимание СМИ,

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