Москва, 7 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Владимир Путин принёс присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Кадр из видео

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — зачитал глава государства слова клятвы.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

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Церемония официального вступления Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин сам является автором основного набора идей и посылов инаугурационной речи. На церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.