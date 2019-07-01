Симферополь, 1 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Киев должен ответить за аннексию и многолетнее разграбление Крыма, за нарушение прав крымчан, блокады и терроризм. Об этом 1 июля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя работу экспертной группы парламента республики по подсчёту ущерба, нанесённого российскому полуострову Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссию по подсчёту ущерба, который Крыму нанесла Украина, сформировали в марте 2019 года после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать компенсации за 25-летную аннексию российского полуострова. По данным крымских депутатов, сумма упущенных выгод российского полуострова за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллионов рублей.

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