Москва, 1 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Кремлю нечего добавить к ранее сказанному по поводу освобождения украинских моряков, задержанных осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин уже прокомментировал эту ситуацию на пресс-конференции в японской Осаке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий очередной призыв президента Украины Владимира Зеленского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля посоветовал за разъяснениями по этому вопросу обратиться в Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Это предложение было сформулировано нашим дипломатическим ведомством, поэтому нюансы нужно узнавать у них», — сказал Песков.

Он также напомнил, что речь об освобождении пока не идёт, так как следственные действия продолжаются.

«Речь идёт о необходимости их (задержаны — прим. ИА REGNUM ) явки в суд», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня во время брифинга в Киеве резидент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков-нарушителей, которые в ноябре 2018 года по приказу тогдашнего главы Украины Петра Порошенко вторглись в территориальные воды РФ и пытались прорваться через Керченский пролив. Свою просьбу украинский лидер озвучил на русском языке.

Напомним, 24 украинских военных моряка, включая двух сотрудников СБУ, которые на трёх кораблях совершили провокацию в Керченском проливе, были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ. В настоящее время их судят.

Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве ноты по инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. В частности, в них российское внешнеполитическое ведомство указало на имеющиеся в рамках российского уголовно-процессуального законодательства «возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения». Предложенные Москвой условия МИД Украины категорически отверг.