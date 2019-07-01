Ярославская область затянула благоустройство общественных территорий
Ярославль, 1 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Ярославская область не выполнила сроки заключения контрактов на благоустройство общественных территорий по программе формирования современной городской среды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Регион получает субсидию из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды. В регионе они известны как губернаторский проект «Решаем вместе!». Одним из условий получения федеральных средств является своевременное заключение контрактов.
Согласно постановлению правительства России N 1710
На сайте проекта «Решаем вместе!» более 15 проектов благоустройства общественных пространств находятся в статусе «запланирован», что означает, что контракты до сих пор не разыграны.
В отстающих — областной центр, где в 2019 году должны быть благоустроены два крупных парка — «Юбилейный» (22 млн рублей) и «Парк 30-летия Победы» (31 млн рублей). Пока что городские власти лишь объявили аукционы, торги по которым должны состоятся лишь 18 и 19 июля. Подобная ситуация с «Парком Победы» в Переславле-Залесском (18 млн рублей). Там аукцион пройдет 4 июля.
В Рыбинске не определен подрядчик благоустройства парка и восстановления фонтана по ул. Черняховского — ул. Желябова (24 млн рублей). Закупка приостановлена по требованию контрольного органа. Не завершены процедуры по выбору подрядчика в Угличе, Данилове, Любиме и ряде других населенных пунктов.
Затягивание сроков ставит под угрозу качественное исполнение проектов с участием средств федерального и областного бюджетов. Так было в 2018 году с парком «Нефтяник» в Ярославле, где работы принимались поздней осенью, а часть работ была выполнена некачественно. В частности, предусмотренных проектом лавочек с Wi-Fi и подогревом в парке нет до сих пор.