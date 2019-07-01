Севастополь, 1 июля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В Севастополе зарегистрировано более 10 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Онкология

«В Севастополе зарегистрировано 10,2 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребёнок. Распространённость ЗНО в городе по итогам 2018 года составила 2335 человек на 100 тысяч населения, что на 9% ниже, чем в среднем по Российской Федерации», — отметил специалист.

По его данным, из 85 регионов страны только в 23-х распространённость онкозаболеваний ниже, чем в Севастополе (Ямало-Ненецкий автономный округ, субъекты Северо-Кавказского федерального округа). В Южном федеральном округе распространенность онкологических заболеваний составляет 2882 человека на 100 тысяч населения.

«Отмечается динамика по уменьшению показателя смертности от ЗНО в сравнении с 2014 годом. Снижение показателя смертности за эти пять лет составило 4,35%», — подчеркнул Нусинов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в 2018 году на учёт с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, один ребёнок умер.

Накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным пациенты Севастопольского онкодиспансера выступили с обращением в надежде рассказать главе государства о бездействии местных врачей и чиновников от здравоохранения. Люди также пообещали обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по этому поводу.

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