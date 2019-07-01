Москва, 1 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. 29 и 30 июня прошла четвертая волна региональных полуфиналов крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 360 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из Красноярска, Ульяновска, Ставрополя, Самары и Архангельска. По итогам четвертой волны хакатонов в финал отобрано 90 лучших команд.

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На защите проектов в Ульяновске присутствовал губернатор области Сергей Морозов. «Ряд ИТ-компаний и организаций Ульяновской области активно занимаются цифровизацией ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это новый этап развития и технологий, и экономических моделей. Это то, чему посвящён «Цифровой прорыв». Я хочу предложить идею создания Клуба цифровых лидеров Ульяновской области, и пригласить войти в него первыми компании и организации, представители которых работали с участниками хакатона как эксперты. Я дам поручение проработать вопрос о создании такого клуба, чтобы все участники цифровизации региона выступали как единое движение за экономику будущего», — сообщил губернатор.

Трек «Здравоохранение» стал самым популярным на хакатоне в Самаре — разработкой решений для этой сферы занимались девять команд. Одними из победителей трека стала команда Skynet: «Очень волновались, потому что чувствовала высокую конкуренцию — в нашем треке было больше всего команд, и ребята собрались очень опытные. За 36 часов хотелось разработать максимально готовый продукт, который бы говорил сам за себя. С командой мы очень сдружились и сработались, готовы ехать на финал в Казань и побеждать», — поделилась Елена Трошина, участница команды Skynet.

«Это был мой первый хакатон в жизни, — рассказывает Алена Беляева из команды-победителя Frozen Lab в Красноярске. — Цель участия в «Цифровом прорыве» для меня — проверить свои профессиональные компетенции и побороть страхи. Мы раньше не были знакомы с ребятами из команды, но сразу пришли к взаимопониманию, что отразилось на качестве нашей работы. На разработку прототипа отводилось всего 36 часов, поэтому максимально сосредоточились на том, чтобы качественно сделать минимум, который можем показать здесь и сейчас. Несомненно, хочется выиграть грант и завершить начатый проект, но главное для меня — участие».

«Команды четвертой волны хакатона показали себя настоящими профессионалами, которые могут в режиме «нон-стоп» работать над сложными задачами. Я считаю, что за эти два дня они стали настоящими героями — участники показали блестящие результаты, поразили челнов жюри и создали прототипы, которые уже завтра смогут изменить нашу реальность. Поздравляю победителей и желаю побороться в финале за звание самой инновационной команды России», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Следующие полуфиналы пройдут в Ярославле, Челябинске, Новосибирске, Уфе и Астрахани.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тысяч человек.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.