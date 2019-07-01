Москва, 1 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Российская компания «КамАЗ» планирует экспортировать в текущем году на зарубежные рынки 6000 единиц техники. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале «Россия 1».

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В общей сложности компания намерена реализовать в 2019 году 39 тыс. автомобилей. Причём 33 тыс. авто будут проданы в России.

По словам Чемезова, компания собирается расширить модельный ряд. Сумма инвестиций в этот проект уже составила порядка 43 млрд рублей и до конца года на это будет выделено еще 10 млрд рублей. В 2019 году флагманом компании станет магистральный тягач КамАЗ-54 901.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2018 год российская компания «КамАЗ» выпустила и реализовала 38 382 автомобиля. Среди них 8858 грузовиков нового модельного ряда. Доля компании в России в сегменте тяжелых грузовых авто составила в 2018 году 41%. Размер экспорта в прошлом году составил 5698 единиц. Компания поставляет автомобили в более чем 50 стран мира.

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