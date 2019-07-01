Киев, 1 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Рассмотреть вопрос о привлечении главы МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности поручил премьер-министру Владимиру Гройсману президент страны Владимир Зеленский. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что вопрос касается ноты МИД России, о которой Климкин не сообщил Зеленскому. В ноте российская сторона указала на возможные способы освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

В обращении Зеленского говорится, что Климкин «лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере», а потому необходимо «поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства» в отношении министра.

Богдан при этом назвал неприемлемой для Киева предложенную Москвой процедуру, однако допустил, что стороны могут найти компромисс в процессе переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский раскритиковал Климкина и его ведомство за отправленный без ведома президента ответ российской стороне на ноту, полученную 25 июня и касающуюся украинских моряков.

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