Киев, 1 июля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прекращает выполнять свои обязанности и уходит в отпуск. Об этом он заявил 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Gov.ua Павел Климкин

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск», — рассказал он.

Климкин также отметил, что пришло время строить настоящую политическую команду, но не уточнил, что имеется в виду.

Напомним, Верховная рада должна повторно рассмотреть вопрос об отставке Климкина. Его внёс президент Украины Владимир Зеленский после того, как МИД Украины резко ответил России, не посоветовавшись с ним.

Читайте также: Глава МИД Украины должен уйти в отставку — эксперт