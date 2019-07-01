Санкт-Петербург, 1 июля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года. Как сообщает 1 июля правозащитная организация «Зона права», дело возбуждено в отношении пока не установленных сотрудников ОМВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга.

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Им могут инкриминировать превышение должностных полномочий с применением насилия по части 3 статьи 286 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы за такие преступления.

По данным правозащитников, 28 мая в 80 отдел полиции ОМВД по Колпинскому району из магазина был доставлен 17-летний Вадим К., заподозренный в краже. Полицейские якобы избили юношу, нанеся ему не менее шести ударов по разным частям тела, в том числе по голове. Так они требовали признания в краже, утверждают авторы сообщения. По словам матери подростка, полицейские засняли избитого парня и пересылали фото в мессенджере своим коллегам.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу пока не комментирует данную ситуацию, а в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербурга и Ленобласти изучают информацию по этому делу, сообщает ТАСС.

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В этой связи ИА REGNUM напоминает о трагической истории гибели подростка в отделе полиции Невского района. Петербургский подросток Никита Леонтьев скончался от многочисленных травм после того, как его задержали полицейские по подозрению в грабеже в январе 2012 года. Было возбуждено уголовное дело, своих мест лишились не только «рядовые» полицейские, но и начальник УМВД по Невскому району, а затем, после масштабной проверки, и тогдашний начальник Главка МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Суходольский.

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