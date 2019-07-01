Орск, Оренбургская область, 1 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области сегодня, 1 июля, закрыли понтонный мост в парке Строителей через озеро Песчаное. Причиной стало ЧП вечером 30 июня во время лазерного шоу, которое устроили в честь выпускников школ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель управления по связям с общественностью горадминистрации Екатерина Бастина.

Разрушенный мост на озере

Посмотреть шоу пришло слишком много народа. Инженерное сооружение не выдержало антропогенной нагрузки и начало уходить под воду. По официальным данным, обошлось без жертв. В мэрии охарактеризовали случай как «легкое подтопление». Люди отделались испугом и только намочили ноги.

Примечательно, что парк Строителей благоустраивают в рамках федеральной программы «Создание комфортной городской среды». В 2018 году прошел первый этап благоустройства, сейчас осуществляется второй этап. Однако обустройство моста в программу не попало. В настоящее время изыскиваются средства на восстановление сооружения и обсуждаются варианты материала, из которого будет мост.