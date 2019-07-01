Москва, 1 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Распространённость страхования жилья в России остаётся крайне низкой даже в тех регионах, которые традиционно страдают от паводков и лесных пожаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Как показывают экспертные данные ВСС, основанные на статистике Банка России и информации Росстата, уровень охвата добровольным страхованием жилья практически во всех регионах страны, в том числе и тех, где ситуация с природными катаклизмами вроде паводков и лесных пожаров традиционно крайне сложная, является чрезвычайно низким», — заявил Юргенс.

За исключением Москвы, где показатель страхования жилья стремится к 50%, «доля данного вида страхования в среднем по стране не превышает 8%», подчеркнул он.

Эксперт привёл статистику по регионам со сложной паводковой ситуацией.

Согласно этим данным, в Вологодской области доля застрахованного жилья составляет 7,4%, в Кировской — 6,7%, в Архангельской — 5,1%, в Удмуртии — 5,9%, Башкирии — 3,9%, Омской области — 3,0%, Тюменской — 3,6%, Свердловской — 3,7% и в Костромской — 6,1%.

В числе российских регионов с наименьшей долей страхования жилья в целом оказались Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где этот показатель равен 0,1%. Далее идут Чукотский автономный округ с 0,2% застрахованного жилья, Республика Дагестан — с 0,4%.

До одного процента не дотягивают Республика Алтай, Республика Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Еврейская автономная область и Республика Тува.

Наконец, уровень проникновения страхования жилья в недавно пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4%. По состоянию на 1 июля в Иркутской области остаются подтопленными 55 населенных пунктов, федеральная трасса Р-255 «Сибирь», 3,3 тыс. домов, в которых живут более девяти тыс. человек.

«Все мы понимаем, что те или иные природные катаклизмы могут обрушиться на любой регион. При этом удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ложится на государство, во всех же цивилизованных странах по данным рискам платят страховые компании. Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, получила максимальное распространение и вышла на принципиально новый уровень», — отметил Юргенс.

С 4 августа в России начинает действовать законодательство о страховании жилья от ЧС. Согласно закону, в квитанциях ЖКХ появится строка о добровольном страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций, чтобы обратить внимание граждан на возможность предостеречь себя от серьезных убытков, связанных с непредвиденными природными или бытовыми ситуациями. Также регионы получат возможность разрабатывать специальные программы страхования для граждан.