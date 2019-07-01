Оренбург, 1 июля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Новодомосейкинского сельсовета Северного района стал фигурантом уголовного дела о крупном взяточничестве. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным следствия, в мае — июне 2019 года глава сельсовета получил от коммерсанта взятку в общей сумме 175 тысяч рублей за общее покровительство при добыче и беспрепятственном вывозе грунта, камня и иных полезных ископаемых с местного карьера.

Глава сельсовета задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки, т. е. получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия (бездействия), совершенное в крупном размере».

Добапвим, по итогам четырех месяцев 2019 года Оренбружье заняло седьмое место среди регионов ПФО по количеству выявленных преступлений коррупционной направленности. Рост числа выявленных фактов взяточничества в Оренбургской области в январе-апреле 2019 года составил 5,5%. Средняя сумма получения взятки — 214,3 тыс. рублей, дачи взятки — 79,5 тыс. рублей.