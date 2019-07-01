Новосибирск, 1 июля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Новые методы оценки экологического риска планируют разработать специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, сообщает 1 июля издание «Наука в Сибири».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Специалисты полагают, что существующие сегодня методики расчета уровня риска требуют серьёзной доработки. Разработки сибирских экологов, как ожидается, позволят сформулировать новые законодательные нормы по оценке экологического риска для здоровья населения и окружающей среды.

«В основном, мы занимаемся эколого-экономической оценкой ущерба, который может быть нанесен окружающей среде — атмосфере, почве, воде. Однако наши методы универсальны, и их можно использовать для моделирования риска для здоровья человека», — пояснила заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН доктор экономических наук Ирина Филимонова.

В институте отмечают, что ведущие страны уже реализуют собственные стратегии экологизации. В частности, в США ориентируются на замещение угля газом, а в европейских странах и Китае активно используют возобновляемые источники энергии.

Предполагается, что выработка новых законодательных норм позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в России и будет способствовать реализации отечественной стратегии экологизации.

Ранее учёные ИНГГ СО РАН предложили исследовать места проведения ядерных испытаний. По их мнению, радиоактивные вещества, оставшиеся в недрах после проведения подземных ядерных взрывов, могут распространяться в окружающую среду.

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