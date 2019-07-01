Минск, 1 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В расположенный под Минском китайско-белорусский индустриальный парк (КБИП) «Великий камень» заявлено более $1 млрд инвестиций, из которых порядка $470 млн освоено. Об этом в программе «Неделя» на белорусском государственном телеканале «СТВ» заявил первый замгендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

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Кирилл Коротеев «Если говорить о сложностях, которые объективно преодолимы, то я бы сказал, что проблема в нас самих. Потому что зачастую то, что можно было сделать, и принять решение быстро, эффективно и своевременно, оно не происходит».

Коротеев уточнил: «Сейчас в парке 44 резидента. По способу организации производства инвесторы делятся на две группы: компании, которым выделяется земля под застройку, и они возводят на ней свои предприятия, и те, которые располагаются на площадях, построенных управляющей компанией. Соотношение — примерно 40 на 60».

Он также отметил, что среди резидентов КБИП есть и производители высокотехнологичных продуктов, а «без остальных предприятий, того же четвертого уклада, не может дальше развиваться экономика, не может развиваться парк». На его территории строится инновационный центр, в планах — проект по производству двигателей для легковых автомобилей, проект по судостроению и создание оператора будущего железнодорожного мультимодального терминала для логистических компаний, участвующих в трансконтинентальном мегапроекте «нового Шёлкового пути».

По словам представителя администрации КБИП, простая сборка китайской продукции в «Великом камне» недопустима: «Это должно быть с определенной добавленной стоимостью, произведенный действительно в парке, действительно в Республике Беларусь товар, который тогда действительно имеет прямой доступ на рынок ЕАЭС либо на европейский рынок. То есть это заложено изначально в архитектуре. И это всё начинает работать. БелТПП выдает соответствующие сертификаты, эту работу уже проделали наши первые резиденты».

Из интервью с послом Белоруссии в КНР Кириллом Рудым выяснилось, что Китай проводит реформы, повышает внутреннее потребление, увеличивает импорт и это открыло возможности сбыта в Поднебесной белорусской сельхозпродукции. Чиновник отметил: «Знают в большей степени белорусское сухое молоко. С пакетированным пока мы только заходим в сети».

Посол рассказал о планах установки в Китае памятников западнорусскому первопечатнику Франциску Скорине, литератору начала ХХ века Янке Купале, а в 2018 году уже открыли памятник белорусскому литератору Якубу Коласу. Кроме того, в китайских вузах стали преподавать «беларускую мову».

Оценивая важность роста китайских прямых иностранных инвестиций в Белоруссию с около 18% до почти 60%, Рудый сказал: «Основная причина, почему стали приходить к нам китайские инвестиции, — это индустриальный парк. Если раньше это были компании Midea, Geely — основные инвесторы, то сегодня это компании по развитию индустриального парка, это компании-резиденты индустриального парка».