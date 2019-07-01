Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 июля плата граждан за коммунальные услуги составит от 2% до 25%, в том числе в 253 муниципалитетах тарифы вырастут на 2%, в 36 — до 4%, в остальных восьми муниципальных образованиях рост составит от 10,7% до 59,4%. Об этом говорится в документах Госслужбы по тарифам и конкурентной политики Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Кроме того, представлены данные по тарифам на ресурсы в регионах Поволжья: так, самый высокий тариф на холодную воду — в Самарской области, минимальный — в Саратовской области, за горячую воду соответственно — Прикамье и Саратовской области. Больше всего за отопление платят в Нижегородской области, меньше всего — в Чувашии. Самое дорогое электричество зафиксировано в Нижегородской области, меньше всего тариф — в Оренбургской области.

Cap.ru Тарифы на коммунальные ресурсы в регионах Поволжья

Cap.ru Повышение тарифов в Чувашии с 1 июля 2019 года

Для Чувашии индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года утверждены в размере 1,7%, с 1 июля — 2%. Предельно допустимое отклонение во II полугодии составляет 2%.

«В результате в республике с 1 июля 2019 года по 253 муниципальным образованиям рост составит 2%; по 36 муниципальным образованиям — по 4%. По восьми муниципальным образованиям предельный индекс превысит индекс по субъекту РФ на основании обращений представительных органов местного самоуправления к главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву», — заверяют в Госслужбе по тарифам.

Cap.ru Рост тарифов на электроэнергию и газ в Чувашии

Согласно представленным данным, в восьми муниципальных образованиях рост тарифов на коммунальные услуги составит с 1 июля 2019 года от 10,7% до 59,4%: в том числе в Алатыре — до 16,8%, Козловке и Андреево-Базарском поселениям — до 20,9%, Ишлейском и Синьяльском сельским поселениях Чебоксарского района — до 10,7% и до 25% соответственно, Порецком — до 13%, Яльчиках — до 24,7%, в Канаше — до 59,4%.

Подробнее: От 2% до 25%: в Чувашии повышают плату за коммунальные услуги

Cap.ru Рост тарифов на мусор

Cap.ru Структура платы за мусор

Согласно представленным данным Госслужбы по тарифам и конкурентной политике Чувашии, самые высокие тарифы на водоснабжение и холодное водоотведение среди регионов Поволжья отмечены в Самарской области — 403,86 рублей за одного человека в месяц. Далее по дороговизне ресурса идут Пензенская область (368,39 рублей), Башкирия (352,5 рублей) и Кировская область (352,39 рублей). Самый низкий тариф на воду установлен в Саратовской области: он составляет 234,89 рублей. Чуть выше стоимость водоснабжения — в Мордовии (245,64 рубля) и Ульяновской области (246,9 рублей).

Максимальный тариф на отопление среди регионов Поволжья отмечен в Нижегородской области — 2443,8 рублей за 1 Гкал. Также высокие тарифы установлены Башкирии (2013,72 рублей) и Мордовии (1846,39 рублей). Меньше всего платят за отопление в Чувашии и Пермском крае: стоимость ресурса составляет соответственно 1686,51 рублей и 1698,69 рублей за 1 Гкал.

Самая высокая плата за горячее водоснабжение зафиксирована в Пермском крае — 633,32 рублей за человека в месяц, минимальная — в Саратовской области, 368,03 рублей.

Больше всего за электроэнергию платят в Нижегородской области, где стоимость составляет 424,16 рублей за 100 кВт, меньше всего тариф — в Оренбургской области, 424,16 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 июля на год «замораживаются» тарифы крупнейшего поставщика тепловой энергии — ПАО «Т Плюс». Попытки сохранить на прежнем уровне тарифы на электроэнергию не увенчались успехом: ФАС отказала региону, поэтому стоимость услуги будет повышена «на минимальные 0,8%». На прежнем уровне останутся тарифы УМУП «Ульяновскводоканал».

Подробнее: Ульяновская область на год «замораживает» тариф на тепло