Брюссель, 1 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Глава Евросовета Дональд Туск приостановил длившийся около 20 часов саммит ЕС и заявил, что встреча возобновится 2 июля. Об этом сообщил 1 июля журналисту представитель Евросовета.

Andrzej Barabasz Дональд Туск

Уточняется, что стороны вернутся к переговорам 2 июля в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Причина переноса не указана, но, судя по всему, участники переговоров не пришли к единому мнению о кандидатах на ключевые посты в ЕС.

Туск старался склонить некоторых глав государств и правительств к принятию кандидатуры голландца Франса Тиммерманса в качестве председателя Еврокомиссии, передает ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе был созван внеочередной саммит ЕС. Лидеры стран Евросоюза пытаются договориться о кандидатурах на ключевые должности в органах содружества.

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