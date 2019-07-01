Москва, 1 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Самым лучшим городом в России доя для посещения кораблей и кораблестроителей назван Санкт-Петербург, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад кораблей в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

На втором месте, согласно результатам исследования экскурсий на судостроительные предприятия и в морские музеи, оказался Калининград, не третьем — Астрахань.

Самые популярные экскурсии для посещения туристов в Санкт-Петербурге: на завод «Адмиралтейские верфи», в Центральный военно-морской музей и на крейсер «Аврора».

В Калининграде пользуются спросом экскурсии на судостроительный завод «Янтарь» и в Музей Мирового океана, в Астрахани — на судостроительный завод «Лотос».

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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для культурного и патриотического отдыха и путешествий летом с отцом по историческим местам стал Санкт-Петербург.

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