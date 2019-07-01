Сеул, 1 июля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Продажи южнокорейской машиностроительной компании SsangYong Motor в июне 2019 года упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 1 июля сообщает Yonhap.

Значок SsangYong

За июнь компания реализовала только 10 159 автомобилей. В то время, как показатель прошлого года за аналогичный месяц составил 12 434 автомобиля. В SsangYong Motor связывают такое падение со слабым спросом на внедорожники Tivoli и G4 Rexton.

Продажи автомобилей южнокорейской компании на внутреннем рынке в июне сократились на 15%, до 8 219 единиц. Экспорт также упал на 26%, до 2156 единиц.

Хотя за период с января по июнь 2019 года продажи компании выросли на 1,9% до 68 189 автомобилей, чему способствовали устойчивые продажи внедорожников Korando. Эта модель появилась в продаже в январе 2019 года.

Напомним, модельный ряд автомобилей SsangYong Motor в основном ориентирован на внедорожники. Флагманскими моделями компании являются внедорожники G4 Rexton, Tivoli, Korando C и Korando Turismo. Индийскому автомобилестроителю Mahindra & Mahindra принадлежит 72,85% акций SsangYong Motor.

Читайте также: Компания Ssangyong Motor намерена выйти на рынок Новой Зеландии