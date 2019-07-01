Иркутск, 1 июля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Масштабное наводнение в Иркутской области снесло более сотни разрушенных домов к мосту на федеральной трассе «Сибирь», где сейчас работают дорожные службы и закрыто движение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Так выглядят разрушенные паводком дома в Иркутской области у места на федеральной трассе «Сибирь»

По данным Росавтодора, работы на аварийном участке, где разлилась река Ия в Тулунском районе, ведутся круглосуточно.

«Задействовано 17 самосвалов, погрузчик, бульдозер и экскаватор. В резерве — ещё 17 единиц спецтехники. В 10:30 (время местное) организован пропуск дорожной техники по мосту через р. Азейка. Сейчас дорожным службам необходимо убрать с проезжей части посторонние предметы, в том числе остатки жилых домов и других построек, вынесенных на дорогу потоком воды», — отметили в профильном ведомстве.

Цитата из видео Мост через Ию в Тулонском районе Иркутской области, об который дома и надворные постройки как спички ломало во время наводнения. Позднее там образовался затор

Там же сообщили, что пока движение невозможно, так как участок с 1490-го километра и по 1493-й остается по-прежнему затопленным, объезда нет. Пока уровень воды в реке Ия остается критическим, несмотря на то, что за три дня он снизился почти на 3,5 метра. По данным мониторинга на 16:00 по местному времени, уровень воды в Ие составляет 1034 сантиметра при критической отметке в 700 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Очевидцы опубликовали множество видеокадров о том, как бурные воды реки Ия несут целые усадьбы, надворные постройки и садовые домики и как сильное течение, как спички, ломает их под мостом на федеральной трассе.

Цитата из видео Строение, плывущее во время наводнения по реке Ия в Тулонском районе Иркутской области

«Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области. Реальные кадры очевидцев. Это ужасно», — таким комментарием на своей станице в Facebook сопроводила кадры разрушений Людмила Гордеева.

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Движение на шестикилометровом участке трассы Р-255 пришлось закрыть 29 июня. Из-за сильного подъёма воды в реке Ия, уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составлял около трёх метров. Сейчас там ведут работы по расчистке.

ГУ МЧС РФ Так выглядит один из закрытых участков федеральной трассы Р-255 «Сибирь» после наводнения

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Помимо затора из скопившихся домов, разрушенных паводком, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе скопилось большое количество транспорта, в том числе фургонов дальнобойщиков.

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