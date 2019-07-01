Джокьякарта, Индонезия, 1 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи в Индонезии изверг поток лавы длиной до 850 метров, сообщает Antaranews.

(сс) Cmichel67 Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява

Глава центра исследований геологических катастроф Индонезии Ханик Хумаида заявил, что были также зафиксированы два подземных толчка продолжительностью от 40 до 85 секунд.

Ханик Хумаида порекомендовал местным жителям и туристом воздержаться от восхождения на гору, кроме как для целей исследований, связанных со смягчением последствий стихийных бедствий. Он также призвал жителей не приближаться к вершине вулкана Мерапи в радиусе 3 км.

Отмечается, что вулкан Мерапи находится на границе с городом Джокьякарта и провинцией Центральная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило о готовности округа Магеланг принять беженцев в случае извержения вулкана Мерапи.