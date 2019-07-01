Сеул, 1 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. К 2023 году министерство по морским делам и рыболовству Южной Кореи намерено заменить старые рыболовные судна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Hans Hillewaert Обыкновенный кальмар

По их словам, два океанических судна для добычи кальмаров будут построены на верфи Каннам, расположенной в районе Саха-гу города Пусана. Известно, что данные судна будут построены при поддержки Фонда безопасности.

«Мы намерены заменить рыболовные судна, которым более 40 лет. По предварительным данным, проект оценивается в 170 млрд вон (~$147,04 млн)», — сообщили представители министерства.

Известно, что построенные судна будут использоваться для добычи кальмаров в юго-западной части Атлантического океана.