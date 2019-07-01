Москва, 1 июля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В Новой Москве до 2022 года построят десять медучреждений для детей и взрослых, сообщил 1 июля мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Он напомнил, что семь лет назад к Москве присоединились новые территории

«С тех пор развитие ТиНАО — один из приоритетов столицы», — заявил Собянин.

По его словам, в медицинских объектах Новой Москвы появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.

«Построим три подстанции скорой помощи. Крупнейший проект — больница из девяти корпусов в Коммунарке. В четырёх уже идут отделочные работы, поставляется оборудование», — добавил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Коммунарку продлили Сокольническую линию метрополитена.