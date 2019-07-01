Екатеринбург, 1 июля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Два из десяти новых лекарств, которые за последние 20 лет только и смогли сделать в России, создали в Свердловской области. Об этом заявил научный руководитель Института органического синтеза УрО РАН Олег Чумахин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Лаборатория

На Среднем Урале были разработаны триазавирин (используется для противодействия тяжелым формам гриппа) и лизомустин (протиопухолевое средство).

По словам Чумахина, производство нового лекарства — это деятельность, которую могут себе позволить только «сверхкомпании». Такие корпорации могут интегрировать в себе разные отрасли — от исследований до непосредственного выпуска, тогда как в России так и не сложилась система координации науки и бизнеса. Именно поэтому страна смогла разработать лишь десять новых лекарств за 20 лет.

Ситуацию несколько исправляют конференции и форумы, где представители науки могут взаимодействовать с производителями лекарств.

«Лидером в этих неформальных объединениях должна быть Академия наук» — считает учёный.

Напомним, ранее Олег Чумахин заявлял об отсутствии в стране фармацевтической науки. По мнению эксперта, эффективное взаимодействие между наукой и фармпроизводством было уничтожено во времена «перестройки».