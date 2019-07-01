Москва, 1 июля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. После окончания срока соглашения о «заморозке цен» на бензин серьезного повышения его стоимости в России не ожидается. Причин тому несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова к. э. н. Алексей Яшкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Во-первых, по его мнению, на настоящий момент цены на нефть находятся на уровне февраля 2018 года и структурных предпосылок для их увеличения не наблюдается. Если вспомнить, что стало причиной замораживания цен, то это было 25-процентное увеличение стоимости нефти с февраля по сентябрь 2018 года. В октябре цена резко упала и в течении всего последующего периода до настоящего времени существенно не меняется.

«Вторая причина заключается в том, что окончание срока соглашения, совсем не означает, что регуляторы перестанут контролировать стоимость бензина. Санкции за необоснованное повышение цен на топливо никто не отменял. У Минэнерго и Минфина достаточно рычагов воздействия, чтобы оперативно «отрезвить» недобросовестных поставщиков ГСМ», — пояснил эксперт.

И, наконец, третья причина — прагматизм поставщиков бензина. Крупные игроки топливного рынка понимают, что резкое подорожание ГСМ приведет к очередному совещанию в правительстве РФ, и каковы будут последствия, предугадать сложно.

«Исходя из всего этого, можно предположить, что цены на АЗС будут расти в пределах уровня инфляции, то есть 0,05−0,1% в неделю в зависимости от региона России», — считает Яшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством, скорее всего, в сентябре 2019 года.

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