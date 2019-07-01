Вашингтон, 1 июля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Общая численность автомобилей в Соединённых Штатах достигла рекордного количества — 278 миллионов зарегистрированных автомобилей. Об этом сообщает маркетинговое агентство IHS Markit.

Автомобили в США

В США с начала 2019 года стало на 5,9 миллиона больше автомобилей, чем их было на конец 2018 года. По мнению специалистов агентства, в 2019 году в Соединённых Штатах был отмечен один из самых высоких годовых темпов роста автомобильной промышленности за всю историю.

По словам директора глобальной практики вторичного рынка автомобилей в IHS Markit Марка Сенга, рост автопромышленности — это хороший знак для вторичного рынка.

«Это означает больше возможностей для обслуживания и ремонта в будущем. То есть хорошие сигналы для автобизнеса», — отметил он.

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