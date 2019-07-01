Москва, 1 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Форвард Алек Питерс покинул баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом 1 июля сообщается на сайте команды.

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Отмечается, что контракт Питерса с ЦСКА истёк. При этом стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

В сезоне 2018/19 Питерс набирал 5,6 очка и делал 2,6 подбора и 0,7 передачи в среднем из игру. В составе ЦСКА он выиграл Евролигу и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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