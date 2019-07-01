Москва, 1 июля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Законопроект об отмене снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

(сс)Falkenpost Бензин

Как отмечают авторы инициативы, сегодня закон устанавливает пониженный коэффициент ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, который планомерно уменьшается до нуля к 2024 году. Вместо этого растет налог на добычу полезных ископаемых для нефтяной отрасли. Такой налоговый маневр, проводимый правительством, приводит к тому, что нефть выгоднее продавать за рубеж, а не на внутренний рынок.

Между тем, сказали авторы инициативы, мировая цена на нефть существенно повысилась за последнее время, что делает нецелесообразным продолжение политики снижения вывозных таможенных пошлин. В связи с этим депутаты предлагают отказаться от понижения вывозных таможенных пошлин на нефть.

Так, отмечают депутаты, действующий сегодня «налоговый маневр» в нефтяной отрасли приводит к удорожанию бензина на внутреннем рынке РФ. В частности, сегодня, 1 июля, истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, напомнил Миронов.

«По прогнозам экспертов, уже к концу лета цены на заправках могут повыситься на 10−12%. Причем изначальные условия для подорожания топлива на внутреннем рынке создало своим «налоговым маневром» правительство. Нашим законопроектом мы предлагаем скорректировать этот «маневр», отменив понижение вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты», — заявил журналистам Миронов.

По его словам, предлагаемые меры позволят избежать скачка цен на бензин и урегулировать его стоимость в РФ.