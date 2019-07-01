Киев, 1 июля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения резолюций ПАСЕ — это крайне опасный прецедент, который может запустить цепную реакцию отмены санкций. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

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По словам политика, после того как «Россию запустили в ПАСЕ», существует «большой риск» того, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы.

«А дальше может быть «эффект домино», и поэтому я советую всем очень серьёзно к этому относиться», — предупредил Порошенко.

Также, по мнению бывшего главы государства, сложившаяся в ПАСЕ ситуация может стать первым шагом легитимизации «аннексии» Крыма.

«Это — первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это — красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», — выразил уверенность украинский политик.

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Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Позднее появилась информация о подготовке совместной резолюции Украиной, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Словакией и Грузией против возвращения делегации России в ПАСЕ.

Напомним, по мнению бывшего президента Украины Петра Порошенко, восстановление полномочий России в ПАСЕ стало первым шагом к признанию Крыма российским регионом.