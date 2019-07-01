Астана, 1 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Всемирный банк выразил готовность выделить $500 млн на программу развития мясного животноводства в Казахстане в 2020—2023 годах. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

1 июля министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров встретился с заместителем президента Всемирного банка Сирил Муллером. Отмечается, что банк будет перечислять средства при достижении показателей по нескольким индикаторам.

К этим индикаторам относится повышение эффективности государственных расходов через совершенствование нормативной базы, содействие экспорту и создание системы прослеживаемости продукции, а также создание новых рабочих мест и рост доходов в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года в министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что Всемирный банк готов поддержать программу местного животноводства до 2027 года. Отмечалось, что окончательные параметры займа будут определены после обсуждения и предложения правительства Казахстана.

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