Москва, 1 июля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Рубль открылся гэпом вверх 1 июня, отыгрывая повсеместный рост рисковых активов и возобновление позитивной динамики на рынке нефти. Так, на старте сессии доллар ушел под отметку 63 руб., которую снова пытается отвоевать, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Давление на пару ограничивает спрос на «американца», возросший после итогов встречи Трампа и Си. Дилеры двух стран договорились о возобновлении торговых переговоров, что было воспринято участниками рынка как сигнал к снижению экономических рисков и, соответственно, менее агрессивному снижению ставок ФРС.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, по всей видимости, продолжит топтаться вокруг отметки 63 руб. до тех пор, пока на финансовых рынках или в сырьевом сегменте не произойдет значимых изменений, которые подтолкнут пару в том или ином направлении. Диалог Путина и Трампа инвесторы оценили как нейтральный, хотя в целом сам факт встречи двух президентов оказывает определенное благоприятное воздействие на российские активы», — отметил эксперт.

Если говорить о прогнозе движения курса рубля в июле, от его настроя будет зависеть от целого ряда факторов, включая нефть, которая может усилить влияние на российскую валюту в силу отраслевых событий. В том, что группа ОПЕК+ продлит сделку, уже нет сомнений. На это прозрачно намекнули лидеры России и Саудовской Аравии в рамках минувшего саммита. Это должно поддержать рынок и как минимум предотвратить более глубокую просадку цен на фоне продолжающегося роста активности на сланцевых месторождениях США.

«Также немалое значение будет иметь санкционная риторика Запада в отношении Москвы — ее возобновление способно пошатнуть позиции отечественных активов, особенно в силу их перекупленности.

В целом же в течение месяца не исключены всплески волатильности, но большую часть времени пара, скорее всего, проведет в диапазоне 62,50−64 руб., с усиливающимися понижательными рисками для рубля», — предполагает Николаев.

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