Углич, Ярославская область, 1 июля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Жители Угличского района обратились к региональному уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину с жалобой на загрязнение реки Улеймы стоками с мусорного полигона в районе деревни Селиваново. Об этом сообщает портал YarNews.

Полигон в Угличском районе

Люди передали омбудсмену письмо, в котором просят повлиять на ситуацию. Проблема возникла давно. Еще в 2016 году ИА REGNUM сообщало о том, что природоохранная прокуратура налагала штрафы на собственника полигона. Тогда на место выезжали представители ОНФ, которые «обещали держать ситуацию на контроле».

Однако прошло три года, и экологическая ситуация, как считают жители, не улучшилась. Фильтрат с полигона по-прежнему течет в Улейму, которая впадает в реку Юхоть. Сейчас эксплуатацией полигона занимается региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Хартия». К уполномоченному обратились жители деревень Селиваново, Фалюково, Антухово, Савино и других, расположенных по берегам реки Улейма.

«С момента открытия в 2013 году он работает с грубейшими нарушениями. 15.01.2018 вступило в силу Концессионное соглашение между администрацией городского поселения Углич и ООО «Хартия» об эксплуатации полигона и его реконструкции. В настоящее время полигон эксплуатируется без проекта на реконструкцию и экологической экспертизы. Сортировочная линия не работает, складируются отходы 1−5 класса опасности, а не 4−5 класса, в чем нас пытаются убедить», — говорится в письме.

Жители пишут, что во время паводка и обильных дождей фильтрат попадает в реку, так как полигон находится в болотистой низине с уклоном в сторону реки.

«Полигон наносит экологический вред окружающей среде и реке, тем самым ущемляет наши конституционные права на достойное проживание, работу и отдых. Учитывая высокие грунтовые воды, скоро будет заражена вода и в наших колодцах. А ведь река Улейма впадает в реку Юхоть, а затем в Волгу», — пишут авторы обращения.

Люди просят омбудсмена провести анализ места расположения полигона и не допустить его расширения. Между тем в региональной схеме обращения с ТКО о закрытии угличского полигона, в отличие от ряда других, речи не идет. Напротив, на него планируется свозить отходы с ряда других районов области, где полигоны подлежат закрытию.