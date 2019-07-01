Томск, 1 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Перевёрнутые мусорные баки и горы мусора — в томских пабликах в социальных сетях 1 июля появились фотографии беспорядка в этом сибирском городе.

Скриншот со страницы группы «Томские.ру». Vk.com Мусорный коллапс в Томске

«Немного о том, как из Томска сделали помойку!» — такова подпись к указанным фотографиям на странице паблика «Томские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Томские массмедиа уточняют, что перевернутые контейнеры увидели во дворах своих домов жители сразу нескольких микрорайонов Октябрьского района. Людям приходилось складывать отходы рядом с баками. По некоторым адресам горы мусора возвышались вплоть до обеда понедельника, 1 июля.

«Компания «Сорнет» вывезла мусор утром в воскресенье, а затем перевернула свои баки, чтобы туда не кидали отходы. «Спецавтохозяйство», как регоператор, должно было свои ёмкости поставить, но пока не сделало этого. Хотя мы писали письма в администрацию Октябрьского района и в САХ с просьбой установить контейнеры, но ответа не получили», — цитирует tvtomsk.ru председателя ТОС «Молодёжный» Максима Забелина.

По его словам, жильцов устраивала работа компании «Сорнет»: отходы вывозились вовремя, собирался строительный мусор, площадки чистились.

«Но тут вступила в силу «мусорная реформа». и образовались локальные свалки. Мы предугадывали такую ситуацию, писали письма в районную администрацию и в САХ. Но проблемы не удалось избежать», — говорит Забелин.

Между тем городские власти обещают исправить ситуацию. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в мэрии Томска, с территории всех контейнерных площадок организован вывоз бытового мусора.

По словам вице-мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, по состоянию на 6 часов утра 1 июля собранный мусор у контейнеров вывезен на полигон, силами управляющих компаний и операторов на площадках наведён порядок.

«Одна из частных компаний по сбору и вывозу мусора «Сорнет» в выходные нарушила не только действующие правила благоустройства, но и свои договорные обязательства до 1 июля. Накануне с представителями этой компании была достигнута договоренность о том, что сегодня они наведут порядок на обслуживаемых площадках и к вечеру смогут забрать свои контейнеры, которых в городе около 1200», — комментирует Черноус.

Он подчеркнул, что «Спецавтохозяйство» готово выставить на их место свои контейнеры и бункеры:

«Уже завтра муниципальное предприятие в качестве регионального оператора приступит к вывозу мусора».

Чиновник заверил, что у САХ достаточно ёмкостей для обслуживания площадок жилого фонда. Также в ближайшие две недели предприятие получит 300 новых баков, поставка новых контейнеров в Томск будет продолжена.

Напомним, 5 июня 2019 года администрация Томской области сообщила о том, что регион полностью перешёл на новую систему обращения с ТКО.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в седьмой территориальной зоне, объединяющей Томск и Томский район, является УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Тариф на его услуги для населения до конца 2019 года составит 264,9 рубля за кубометр мусора.

Добавим, в Томской области в рамках национального проекта «Экология» с 2019 года, как и по всей стране, действует новая система обращения с ТКО. Общественность и СМИ назвали новую систему «мусорной реформой».

Что касается Томской области, по данным обладминистрации, регион разделён на восемь зон, в каждой из которых работает свой региональный оператор, выбранный на конкурсной основе.

«В 2020—2024 годах в рамках нацпроекта в регионе будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов», — обещают региональные власти.