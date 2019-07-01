Москва, 1 июля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Межпарламентские ассамблеи должны единым фронтом выступить против любых попыток дискриминации в отношении парламентариев, применения к ним санкций и ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции, постановления о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведём диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями — а их очень много разных, — чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями», — заявила Матвиенко.

«Направим все эти обращения в Организацию Объединённых Наций и будем настаивать на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в который бы была эта тема твёрдо прописана. Тогда у нас появится и международный инструментарий в борьбе с этими средневековыми подходами», — подчеркнула она.

Спикер Совета Федерации напомнила, что сегодня «некоторые государства позволяют себе ограничивать передвижение парламентариев», в том числе ограничивают их участие в мероприятиях межпарламентских организаций. Более того, имеет место дискриминация целых парламентских делегаций, когда их лишают права голоса.

Тем не менее, постепенно ситуация меняется к лучшему. Так, в апреле 2019 года на Ассамблее в Дохе президент межпарламентского союза Габриэла Баррон выступила с заявлением о недопустимости применения санкций по отношению к парламентариям. Подобные заявления уже приняты целым рядом парламентов мира.

«Сегодня, к счастью, мы видим, что здравый смысл побеждает. Парламентская ассамблея Совета Европы вновь возвращается к демократическим принципам. Но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остаётся немало», — добавила Матвиенко.