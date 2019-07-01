Юхнов, Калужская область, 1 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В 300 метрах от автомобильной дороги Беляево — Александровка в Юхновском районе Калужской области была обнаружена фугасная авиабомба SD-50, принадлежавшая бомбардировщику военно-воздушных сил гитлеровской Германии. Об этом 1 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Фугасная авиабомба SD-50 времён войны

По данным ведомства, опасный боеприпас был найден сапёрами МЧС в ходе работ в лесном массиве. Конструктивные особенности взрывателя авиабомбы SD-50 не позволяют её перемещать, поэтому опасную находку сапёры обезвредили на месте.

В окрестностях юхновской деревни Камыкино также было уничтожено 27 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Фугасная авиационная бомба SD-50 ВВС Германии в годы Великой Отечественной войны активно использовалась немецко-фашистскими бомбардировщиками для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Разлет осколков авиабомбы — 850 метров, а вес боеприпаса — 50 килограммов.