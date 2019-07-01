Калуга, 1 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве человека. Ими оказались ранее судимые местные жители 1984 и 1992 годов рождения.

40.мвд.рф Место преступления

Как сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить ход событий и детально воссоздать обстоятельства произошедшего. По версии правоохранителей, преступление было совершено в ходе бытового конфликта.

Сотрудники полиции обнаружили тело убитого в болотистой местности, в 12 км от деревни Гусево Медынского района Калужской области. Данный факт задокументирован, материалы переданы в подразделение Следственного комитета.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственными органами возбуждены уголовные дела. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Орудие преступления — охотничье ружье — изъято.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в лесополосе в районе Грабцевского шоссе нашли тело женщины. Подозреваемого удалось задержать в тот же день.

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